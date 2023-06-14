Иностранные инвесторы хотят производить сельхозтехнику в ЕАО Фото: правительство ЕАО

Недавно губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн встретился с руководством компании Zoomlion Heavy Industry Science& Technology Co., Ltd. Она производит комбайны, экскаваторы и другую спецтехнику. Главы обсудили перспективы сотрудничества и организации производства сельскохозяйственной техники на территории региона. Встреча прошла во время рабочего визита губернатора автономии в КНР.

Главной темой переговоров стало обсуждение того, где на территории региона может разместиться производство по сборке техники.

- В марте этого года уже прошла встреча Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина. В числе прочего лидеры государств договорились о значительном повышении уровня промышленной кооперации и сотрудничества в сельском хозяйстве, чтобы обеспечить продовольственную безопасность каждой из стран, - рассказали в правительстве ЕАО.

Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Если проект станет успешным, то ЕАО получит современный промышленный комплекс и новые рабочие места, сможет обеспечить благоприятную работу сельскохозяйственных и строительных компаний за счет обновления парка техники. А китайские партнеры получат полный пакет преимуществ, который сможет добросовестному инвестору. В итоге была создана рабочая группа, которая начнет трудиться над этим вопросом.

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