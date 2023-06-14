Плашкоут перевернулся в бухте Гертнера в Магаданской области Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В Магаданской области перевернулся плашкоут. О происшествии в бухте Гертнера в Охотском море стало известно утром 14 июня. Судно обнаружили примерно в 9:30.

- По предварительным данным экипаж на несамоходном судне отсутствовал, разлива нефтепродуктов не наблюдается, - сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

На место выехал глава ведомства. Он координирует работу следственно-оперативной группы. Надзорный орган начал проверку. Он проверяет требования безопасности в сфере мореплавания. Если нарушения будут найдены, то прокуратура примет меры реагирования и привлечет виновников к ответственности.

Напомним, в Хабаровском крае нашли тело третьего пропавшего на Амуре рыбака. Его спасатели обнаружили накануне. Напомним, тела двоих его товарищей, пропавших после крушения лодки 30 мая, нашли раньше.

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