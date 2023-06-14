Мужчина заблудился в лесу в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края

В Хабаровском крае спасатели смогли вывести из леса заблудившегося мужчину. О его пропаже 13 июня сообщила жена. Она рассказала, что супруг находится в районе озера Хака в районе имени Лазо.

По сообщению МЧС, мужчину нашли специалисты села Ракитное ночью. Около 2:45 его нашли в том месте, о котором и сообщила жена. Пропавшего спасатели передали полицейским, а сами вернулись в Хабаровск.

Кроме того, в Солнечном районе третьи сутки ищут сборщика дикоросов.

- С начала поисковых работ спасателями обследовано 29 квадратных километров лесного массива в районе поселка Солнечный. Поиски результата не дали и продолжаются, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели напоминают о правилах пребывания в лесу. Именно они помогут спастись в природной среде.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.