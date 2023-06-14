Мужчина заблудился в лесу в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края
В Хабаровском крае спасатели смогли вывести из леса заблудившегося мужчину. О его пропаже 13 июня сообщила жена. Она рассказала, что супруг находится в районе озера Хака в районе имени Лазо.
По сообщению МЧС, мужчину нашли специалисты села Ракитное ночью. Около 2:45 его нашли в том месте, о котором и сообщила жена. Пропавшего спасатели передали полицейским, а сами вернулись в Хабаровск.
Кроме того, в Солнечном районе третьи сутки ищут сборщика дикоросов.
- С начала поисковых работ спасателями обследовано 29 квадратных километров лесного массива в районе поселка Солнечный. Поиски результата не дали и продолжаются, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасатели напоминают о правилах пребывания в лесу. Именно они помогут спастись в природной среде.
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