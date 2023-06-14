Выпускать премиум-воду в стеклянной бутылке планируют в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае хотят производить питьевую воду премиум-класса. Выпускать ее будут в стеклянных бутылках. Накануне этот вопрос обсудили специалисты министерства сельского хозяйства с местными производителями воды и напитков.

- По итогу совещания принято решение предприятиям, которые осуществляют розлив питьевой воды, изучить потребность в стеклянной таре, логистике, а также затраты на производство, - рассказали в министерстве.

Сейчас в регионе питьевую и минеральную производят 25 предприятий. Их ассортимент – около 90 наименований продукции. Разливают ее, в основном, в пластиковые бутылки, которые являются менее экологичными, чем тара из стекла.

Напомним, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре появятся «Русские ярмарки». Их построят уже к 2024 году. Планируется, что работать торговые точки будут круглый год. Соглашения уже подписаны.

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