Уехать в Китай через пункт пропуска Покровка могут снова жители Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

Спустя три года ковидных ограничений в пункте пропуска Покровка снова начали перевозить пассажиров по маршруту Бикин-Жаохэ. Навигация открылась в прошлые выходные, тогда в Китай смогли уехать 28 человек.

Пункт начал работать в июле прошлого года, но перевозил лишь грузы. Летом автомобили перевозили на паромах, зимой – по понтонной переправе. В этом году паромы начали работать 5 мая, а пассажирские автобусы – 10 июня.

– Сейчас четыре транспортные компании готовы перевозить пассажиров через пункт пропуска Покровка. Две компании готовы предоставлять услуги по регулярным рейсам (АО «Приморавтотранс» по направлению «Лучегорск-Жаохэ» и ООО «ТСК Групп» по маршруту «Бикин-Жаохэ») и две компании по нерегулярным перевозкам на основании заказов (ООО «Васильев» и ИП Жук Александр Михайлович), – рассказали в региональном минтрансе.

У пункта будет всего один выходной в неделю – воскресенье, а также праздничные дни. Режим работы: с 10 до 19 часов с перерывом с 14 до 15 часов.

Отправиться за границу пока можно двумя способами: с любого вида визой сроком от трех месяцев до года, или в составе тургруппы от трех человек до 15 дней. Например, виза по прибытию в г. Жаохэ обойдется в 180 юаней (2 100, 26 рубля по курсу на 14 июня 2023 года) с пребыванием исключительно в этом городе. Оформлять выезд за его пределы придется дополнительно.

Сейчас жители края могут уехать в КНР с пункта пропуска Хабаровск (пассажирское направление), с пункта пропуска Покровка (автомобилем) и с международного пункта пропуска в аэропорту Хабаровска (Новый).

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