Несколько соглашений для улучшения жизни планирует подписать на ПМЭФ Магаданская область Фото: Сергей Носов
В Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум. Свою работу на нем начала и Магаданская область. О планах рассказал губернатор региона Сергей Носов.
- В течение трех дней планируется подписание ряда соглашений по социально-экономическому развитию Магаданской области и реализации в регионе проектов, направленных на повышение качества жизни колымчан, - сказал глава области.
В графике губернатора Колымы есть, в том числе, переговоры и рабочие встречи.
Главной темой мероприятия в этом году стала «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Программа форума разделена на пять блоков. Традиционно во время него пройдут бизнес-завтраки и встречи, в том числе, с лидерами различных иностранных государств, среди которых Латинская Америка, Бразилия, Индия, Китай и ОАЭ.
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