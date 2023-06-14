JANAGA приедет на фестиваль уличной культуры и спорта в Хабаровск Фото: правительство Хабаровского края

В краевой столице пройдет фестиваль уличной культуры и спорта. Присоединиться к нему поручил Михаил Дегтярев. Такое мероприятие состоится в регионе впервые.

Мероприятие пройдет по всей России с июня по октябрь. Дата проведения его в Хабаровске – 24 июня. Сюда приедут спортсмены со всего Дальнего Востока на соревнования и показательные выступления. В программе: воркаут, ВМХ - экстремальная езда на велосипеде, панна-футбол, футбольный фристайл, скейтбординг, роллер-спорт, самокат, трикинг, брейкинг. Зрелищным событием станут парные заезды по дрифту. А еще в этот день организуют показательные выступления по диджеингу и площадка дрифт-такси.

Еще на открытии скейт-парка в начале лета Михаил Дегтярев объяснил свое решение: недавно ВМХ-фристайл вошли в число олимпийских видов спорта. Поэтому в это году в регионе пройдет фестиваль, а в следующем хабаровские спортсмены покажут себя на всероссийских соревнованиях.

Для гостей подготовлена разнообразная программа. Так, на территории Арены «Ерофей» расположатся тематические площадки, интерактивные-зоны, ярмарки вакансий. Пройдут интересные лекции и мастер-классы. Хедлайнер всего праздника – исполнитель JANAGA.

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