УАЗ для медиков на СВО укомплектовали в Магадане Фото: Дмитрий СТЕШИН

Для врачей из Магадана, работающих на спецоперации, подготовили усовершенствованный автомобиль. Волонтеры из Колымы и Яросавской области помогли обновить машину для полевого госпиталя, который находится в районе Токмак Запорожской области.

Автомобилю расширили техобслуживание, поставили дополнительное оборудование, новую подвеску и грязевую резину. Также в «буханке» появились новые запчасти и инструменты, благодаря которым провести техническое обслуживание машины можно будет прямо в полевых условиях. Автомобиль уже привезли в Донецкую Народную Республику, совсем скоро его передадут военным врачам.

На днях лекарства передадут ярославским медикам. К слову, их волонтеры сделали для ребят комплект эвакуационных носилок и маскировочную сеть для машины.

Напомним, в Хабаровском крае тоже помогают ветеранам СВО. В регионе открылся фонд «Защитники Отечества».

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