Женщина попала в больницу после тройного ДТП в Магадане Фото: МВД Магадана

Вечером 14 июня по улице Кольцевой в Магадане произошло тройное ДТП. Автомобили столкнулись недалеко от дома №3.

Оказалось, что виновником стал 23-летний парень на Toyota Vista. Он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Toyota Premio, которой управляла 40-летняя женщина. Иномарка же влетела, в свою очередь, в Nissan X-Trail с 57-летним водителем.

- В результате ДТП водитель Toyota Premio получила телесные повреждения. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение, - рассказали в ГИБДД Магадана.

На месте работают инспекторы ГИБДД. Они проводят проверку и выясняют все причины аварии.

Ранее суд в Еврейской автономной области вынес приговор по делу о смертельном ДТП. Виновник аварии, в которой погибли два человека, больше восьми лет проведет в колонии.

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