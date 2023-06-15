Что случилось в Хабаровске в ночь на 15 июня

Ветеринары спасают овчарку с пулевым ранением в Хабаровске Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Хабаровчанка выхаживает пса, у которого ветеринары обнаружили огнестрельное ранение и множественные травмы головы. Пулю в легком у овчарки по кличке Вулкан врачи заметили, когда делали рентген. Обследование собаки показало и другие проблемы, угрожающие жизни животного.

Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего две недели назад. С двумя товарищами он отправился на рыбалку 30 мая. На воде произошел несчастный случай, в результате которого все трое мужчин погибли. Тело первого удалось найти сразу. Второго пропавшего обнаружили мертвым через 12 дней. Последнего рыбака заметили в реке с вертолета спустя две недели поисков.

Тело еще одного утонувшего рыбака обнаружили через полтора месяца после пропажи. Молодой человек ловил рыбу с другом, когда их лодка перевернулась. Товарищу чудом удалось спастись, но Григорий не смог справиться с сильным течением.

42-летний мужчина едва не погиб в своей квартире. Он надышался дымом при пожаре и потерял сознание. Жизнь ему спасли сотрудники МЧС. Еще бы немного, и откачать мужчину было бы уже невозможно.

Хабаровский государственный университет экономики и права стал частью ТОГУ после реорганизации. Присоединение вуза никак не отразится на студентах. Ученики продолжат обучение по своим программам на прежних условиях.

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