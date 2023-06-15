Макак Кизил празднует День рождения в хабаровском зоосаде «Приамурский»
Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
Японский макак по кличке Кизил отмечает шестой День рождения. Он появился в хабаровском зоосаде имени Сысоева в июле 2021-го и за два года стал любимчиком не только работников, но и посетителей.
- Мы желаем здоровья и долголетия Кизилу! Пусть каждый, кто задержится у этого вольера, получит кусочек положительных эмоций! – написали в телеграм-канале зоосада.
Всегда активный и шустрый Кизил постоянно развлекает публику. Невероятно ловкий и сообразительный, он всегда привлекает к себе внимание, поэтому пройти мимо его вольера просто невозможно.
Сотрудники зоосада в честь Дня рождения Кизила принесли ему угощения. Макак получил целую корзинку с вкусняшками, особенно обрадовавшись апельсину. Его «расправу» над цитрусом успели снять на видео работники зоосада.
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