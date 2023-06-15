Дмитрий Ковалев назначен исполняющим обязанности начальника Хабаровской таможни

Дмитрий Ковалев назначен и. о. начальника Хабаровской таможни Фото: Дальневосточное таможенное управление

В Хабаровской таможне новое назначение. Исполняющим обязанности начальника службы стал Дмитрий Ковалев, майор таможенной службы. Он будет занимать пост с 14 июня по 13 сентября 2023 года.

Дмитрий Сергеевич Ковалев родился в 1985 году. В 2007-м окончил Российскую таможенную академию по специальности таможенное дело. В том же году он поступил на службу в таможенные органы. Дмитрий Ковалев начал карьеру с поста инспектора отдела таможенного досмотра в Морском порту Находки. После стал инспектором отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов Находкинской таможни.

С 2009 до 2016-й был замом, а после начальником отдела в находкинском порту. В январе 2016-го назначен на должность замглавы таможенного поста Морской порт Восточный Находкинской таможни, а в феврале 2017-го возглавил таможенный пост порта. С сентября 2021 года Дмитрий Сергеевич занимал должность замначальника Хабаровской таможни и главы службы таможенного контроля после выпуска товаров.

Дмитрий Ковалев награжден юбилейной медалью «25 лет ФТС», Почетной грамотой и благодарностью ФТС РФ, медалями «За службу в таможенных органах» первой и второй степени.

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