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НовостиОбщество14 июня 2023 23:54

Сергей Кравчук поручил сдать Тургеневскую лестницу до конца июля

Мэр Хабаровска проверил, как продвигаются работы
Александра ЯВИЩЕНКО
Сергей Кравчук поручил сдать Тургеневскую лестницу до конца июля

Сергей Кравчук поручил сдать Тургеневскую лестницу до конца июля

Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил ход реконструкции Тургеневской лестницы, которая находится между улицей Тургенева и Амурским бульваром. Глава города поручил подрядчику закончить работы до конца июля 2023 года.

- Люди очень ждут открытия лестницы. Это будет подарком хабаровчанам в юбилейный для города год. Тургеневская лестница украсит историческую часть города. Здесь нужно не только восстановить асфальт, но и облагородить всю прилегающую территорию. Поручил управлению дорог и внешнего благоустройства выполнить работы до конца строительства лестницы и предоставить мне схему озеленения, - сказал Сергей Кравчук.

На объекте уже смонтирована подпорная стенка, сделана ливневка с колодцами, установлены монолитные лестничные марши и промежуточные площадки, вынесены сети связи.

- Этот объект очень сложный и дорогой. Мы регулярно проверяем качество и сроки исполнения. В случае нарушений наказываем виновных. Один из руководителей структурных подразделений администрации города моим решением уже отстранен от работы, - добавил Сергей Кравчук.

В ближайшее время здесь установят освещение и видеонаблюдение.

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