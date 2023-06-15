Сергей Кравчук поручил сдать Тургеневскую лестницу до конца июля Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил ход реконструкции Тургеневской лестницы, которая находится между улицей Тургенева и Амурским бульваром. Глава города поручил подрядчику закончить работы до конца июля 2023 года.

- Люди очень ждут открытия лестницы. Это будет подарком хабаровчанам в юбилейный для города год. Тургеневская лестница украсит историческую часть города. Здесь нужно не только восстановить асфальт, но и облагородить всю прилегающую территорию. Поручил управлению дорог и внешнего благоустройства выполнить работы до конца строительства лестницы и предоставить мне схему озеленения, - сказал Сергей Кравчук.

На объекте уже смонтирована подпорная стенка, сделана ливневка с колодцами, установлены монолитные лестничные марши и промежуточные площадки, вынесены сети связи.

- Этот объект очень сложный и дорогой. Мы регулярно проверяем качество и сроки исполнения. В случае нарушений наказываем виновных. Один из руководителей структурных подразделений администрации города моим решением уже отстранен от работы, - добавил Сергей Кравчук.

В ближайшее время здесь установят освещение и видеонаблюдение.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.