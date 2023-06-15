Что у тебя с коллегой? Как часто супруги ревнуют друг друга в Хабаровске

Жители Хабаровска стали меньше ревновать своих супругов к коллегам Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты сервиса SuperJob узнали, как часто хабаровчане ревнуют свою вторую половинку к коллегам. Оказалось, что мужчины больше женщин не доверяют своим супругам.

Около 15 процентов женщин с опаской отпускают своего партнера на работу, а каждая девятая не боится признаться в этом супругу. Около четырех процентов ревнивиц умалчивают о своих опасениях. Самыми сомнительными оказались женщины 35-44 лет, а те, кто старше, более уверены в своих мужьях.

Выяснилось, что мужчины ревнуют жен сильней. 18 процентов признались, что ревнует свою супругу или девушку к ее сослуживцам. 14 процентов говорят об этом со своими избранницами, четыре процента предпочитают молчать. Самые ревнивые – мужчины до 34 лет.

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