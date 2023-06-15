Работы по программе «1000 дворов» начались в Хабаровском крае Фото: министерство ЖКХ Хабаровского края

Администрации районов и населенных пунктов Хабаровского края уже заключили договоры с подрядчиками на работы по благоустройству территорий по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». В Хабаровске и Комсомольске ремонт начался еще в мае. К середине июня работы стартовали уже во всех населенных пунктах, которые участвуют в программе. В краевой столице в 2023 году в порядок приведут 30 дворов, а в Городе юности - 26, по четыре объекта отремонтируют в Амурске, Советской Гавани, Бикине и Вяземском, по три - в Николаевске и поселке Чегдомын, еще два - в Ванино.

- В обустроенных дворах появятся игровые и спортплощадки, зоны для тихого отдыха. Также в рамках программы проводятся работы по установке опор освещения, ограждения, по озеленению территорий, обновлению парковочных карманов, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Благодаря программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» местные производители оборудования и материалов получают поддержку, выполняя заказы подрядчиков. Это, в свою очередь, способствует развитию экономики региона.

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