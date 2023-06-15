Отборочный этап чемпионата «Профессионалы» пройдет в Хабаровском крае Фото: минобрнауки Хабаровского края

С 20 июня по 20 июля в Хабаровске пройдет отборочный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Участники будут соревноваться по восьми направлениям, а победители представят регион на финальном конкурсе.

Испытания будут проходить в учебных заведениях края. В Хабаровском технологическом колледже состоятся этапы по направлениям «Фотография» и «Технология моды» для основной возрастной категории и юниоров. В Хабаровском торгово-экономическом техникуме - «Хлебопечение» и «Вальщик леса». В Хабаровском медколледже - «Акушерское дело».

Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В нем примут участие 63 региона России. За победу будут соревноваться 142 конкурсанта, их мастерство оценят восемь главных экспертов и 13 руководителей групп, назначенные институтом развития профобразования.

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