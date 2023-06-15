Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июня 2023 1:45

«Удружил»: мужчина угнал и разбил машину приятеля в Хабаровске

Мужчина устроил аварию на угнанной машине друга в Хабаровске
Александра ЯВИЩЕНКО
Мужчина устроил аварию на угнанной машине друга в Хабаровске

Мужчина устроил аварию на угнанной машине друга в Хабаровске

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заявлением в полицию закончилась дружба двух хабаровчан. Мужчины устроили небольшое застолье в доме по переулку Байкальскому в Индустриальном районе. После выпитого алкоголя хозяин квартиры уснул, а проснувшись, обнаружил, что пропали ключи от его машины. Припаркованная во дворе иномарка тоже исчезла.

Владелец авто позвонил в полицию и рассказал об угоне. Машину объявили в розыск, вот только поиск почти сразу прекратили. Автомобиль нашелся, когда правоохранители приехали оформлять ДТП в переулке Аянском. За рулем одной из машин сидел пьяный приятель потерпевшего. Полицейские вернули машину владельцу, а 36-летнего нарушители арестовали.

На угонщика завели уголовное дело. Теперь его могут отправить в колонию на срок до пяти лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.