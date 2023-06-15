«Удружил»: мужчина угнал и разбил машину приятеля в Хабаровске

Мужчина устроил аварию на угнанной машине друга в Хабаровске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заявлением в полицию закончилась дружба двух хабаровчан. Мужчины устроили небольшое застолье в доме по переулку Байкальскому в Индустриальном районе. После выпитого алкоголя хозяин квартиры уснул, а проснувшись, обнаружил, что пропали ключи от его машины. Припаркованная во дворе иномарка тоже исчезла.

Владелец авто позвонил в полицию и рассказал об угоне. Машину объявили в розыск, вот только поиск почти сразу прекратили. Автомобиль нашелся, когда правоохранители приехали оформлять ДТП в переулке Аянском. За рулем одной из машин сидел пьяный приятель потерпевшего. Полицейские вернули машину владельцу, а 36-летнего нарушители арестовали.

На угонщика завели уголовное дело. Теперь его могут отправить в колонию на срок до пяти лет.

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