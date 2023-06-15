Охота на краба: браконьер из Хабаровска ответит перед судом за ущерб в 6,3 миллиона рублей

Мужчина из Хабаровска нанес ущерб государству в 6,3 миллиона рублей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Полиция поймала 26-летнего хабаровчанина, который занимался браконьерством в акватории моря в Татарском проливе. В течение двух месяцев мужчина ловил краба, из-за чего теперь может лишиться свободы на срок до пяти лет.

- С октября по ноябрь 2022 года обвиняемый с помощью самоходного транспортного средства и крабовой ловушки незаконно выловил 438 экземпляров краба камчатского и семь экземпляров краба синего, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов. За время рыбалки он нанес ущерб государству в размере 6,3 миллиона рублей. Уголовная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 500 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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