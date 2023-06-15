Детей познакомили с традициями казачества в Хабаровском крае Фото: минобрнауки Хабаровского края

Знакомить детей с культурой, традициями и обычаями казаков в Хабаровском крае начнут с дошкольного возраста. Первый тематический урок прошел в детсаду села Матвеевка. В группу вошли 15 ребят, которые встретились с представителями окружного казачьего общества.

- Наш сад работает всего три месяца, а ребята уже приняли участие в краевом фестивале «Казачий сполох», где их посвятили в казачата. Мы подписали план совместной работы с казачьим обществом. До этого казаки подарили ребятам кубаночки, а сегодня - настоящие знамена, - сказала заведующая детсадом Наталья Землянская.

Традиции казаков изучают и в местной школе. Для учеников там преподают курс истории казачества в рамках сотрудничества учреждения с казачьим войском.

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