Шмальнул из ружья: мужчина открыл огонь по сожителю своей бывшей в Хабаровском крае

Мужчина выстрелил в человека из ружья из-за ревности в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Жительница поселка Заветы Ильича позвонила в «101» после перестрелки, которую устроил ее бывший. Мужчина из ружья открыл огонь по ее 39-летнему сожителю. На место выехали правоохранители и задержали подозреваемого.

- Мужчина на почве ревности и личной неприязни ранил из охотничьего ружья в бедро сожителя женщины, с которой он ранее проживал, - уточнили в УМВД России по Хабаровскому краю.

41-летний задержанный оказался судим в прошлом. Полицейские изъяли у него гладкоствольное ружье, 15 гильз к нему и банку пороха, которые мужчина хранил в тайнике подвала в подъезде многоквартирного дома. По словам мужчины, оружие, гильзы и порох он нашел в лесополосе во время рыбалки.

На подозреваемого завели уголовное дело за незаконное хранение оружия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его могут отправить в колонию на срок до 10 лет.

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