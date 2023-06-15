«Горзеленстрой» следит за состоянием газонов в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники «Горзеленстроя» ежедневно занимаются покосом травы во всех районах Хабаровска. По поручению мэра Сергея Кравчука в порядок за последние дни привели газоны на улицах Суворова, Павловича, Гамарника, Красина, в сквере Березовая роща в поселке Красная Речка. Работы продолжаются и на других территориях.

- В мае мы обработали 90 гектаров, в июне должны выйти на показатель в 260 гектаров. Знаем, что трава сейчас растет очень быстро, для нее идеальные условия. Но и мы не дремлем, трудимся с опережением графика. Практически во всех районах города трава скошена. Помогают в этой работе и комитеты по управлению районами, управляющие компании и ТСЖ. Потребуется увеличить бригаду - люди у нас есть, - сказала глава «Горзеленстроя» Зоя Русина.

Сотрудники предприятия выходят на покос травы ранним утром и продолжают работу до 20:00. Газоны приводят в порядок даже по выходным и в праздничные дни. Так будет продолжаться до поздней осени.

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