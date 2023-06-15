Жители Хабаровского края стали чаще брать ипотечные кредиты
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
С начала 2023 года жители региона взяли на 11 процентов больше ипотечных кредитов, чем за такой же срок в 2022-м. Банки выдали займов на 19 миллиардов рублей. Число заемщиков в этом году также выросло. Получателей ипотеки стало больше на пять процентов.
- Совокупная задолженность жителей региона по ипотеке с начала года увеличилась на 6,5 процента до 164 миллиардов рублей. При этом качество ипотечного портфеля сохраняется на высоком уровне. На 1 мая доля просроченных платежей составила 0,3 процента, что ниже общероссийского показателя в 0,4 процента, - сказала заместитель управляющего отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.
В 2023 году средний срок кредитования увеличился на год и теперь составляет больше 22 лет. А средняя сумма займа увеличилась на 205 тысяч рублей до 3,7 миллиона.
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