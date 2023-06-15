Пасмурная погода испортит пятницу жителям Хабаровска 16 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

В грядущую пятницу жители города снова не почувствуют летнее тепло. Погода в Хабаровске 16 июня будет прохладной. По прогнозам, в краевой столице ожидается небольшой дождь во второй половине дня. До обеда продержится солнечная погода, а после небо понемногу начнет затягивать тучами.

Средняя температура воздуха в пятницу упадет на пару градусов. Ночью будет +11…+13, а днем столбик термометра покажет от +22 до +24. Умеренный ветер будет дуть с юго-запада. Скорость его порывов достигнет 7-12 метров в секунду.

Кратковременные дожди ожидаются не только в Хабаровске. В других районах края тоже пройдут небольшие осадки, но других погодных аномалий в регионе не прогнозируется.

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