Начались испытания самолета SSJ-NEW, собранного в Хабаровском крае Фото: Ростех

«Ростех» сообщил о начале испытаний первого образца самолета SSJ-NEW. Его собрали в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас воздушное судно передали на летно-испытательную станцию. Специалисты начали проверять новые системы лайнера, уже прошла его первая заправка.

Как только самолет выполнит свой первый полет, его передадут в Росавиацию, где проведут сертифицированные испытания. По их итогам отечественные системы можно будет использовать на борту воздушного судна. После этого можно будет начинать серийное производство и коммерческую эксплуатацию самолета.

- Наземные отработки - важный шаг в подготовке к первому полету воздушного судна. За несколько недель на земле мы проверим работу всех новых систем лайнера, чтобы гарантировать их корректную службу в воздухе. Безопасность - один из приоритетов в создании новой модификации гражданского самолета, - рассказал замгендиректора ПАО «ОАК» по гражданской авиации, гендиректор компании «Иркут» Андрей Богинский.

SSJ-NEW - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его собрали по программе импортозамещения. Эта модель лайнера станет еще одной в семействе самолетов типа Superjet, которые используют сейчас.

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