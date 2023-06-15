Соглашение о сотрудничестве с холдингом «Швабе» на ПМЭФ подписала Магаданская область Фото: скриншот

В культурной столице России проходит Петербургский международный экономический форум. Губернатор Магаданской области, которая принимает в нем участие, уже поделился первыми результатами.

Глава региона Сергей Носов сообщил: область подписала первое соглашение о создании социально значимых объектов на территории Колымы. Договор заключен между правительством и холдингом «Швабе» госкорпорации «Ростех».

- Сотрудничество предусматривает создание в Магаданской области социальной инфраструктуры, реализацию проектов в области медицины, образования и коммуникаций, - сказал Сергей Носов.

Сейчас при поддержке компании в Магадане строится родильный дом, также планируется возведение пристройки к областной инфекционной больнице.

Ранее губернатор области Сергей Носов рассказал о планах работы на форуме. Он заявил, что регион подпишет несколько соглашений.

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