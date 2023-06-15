Пять дорог перекрыли в Магадане 15 июня Фото: администрация Магадана

Администрация Магадана сообщила о перекрытии в городе пяти участков дорог. На них техника проводит уборку. Всего на улицы выехали 12 спецмашин.

Подметают и моют дороги на улицах Советской, Речной, Транспортной, Пушкина, проспекте Карла Маркса, в проезде Вострецова. Ливневки промоют на набережной реки Магаданки.

На Портовой, Пролетарской, Потапова, Парковой, Коммуны, Дзержинского, Наровчатова, Лукса, проспектах Ленина, Карла Маркса, Колымском шоссе будут работать пылесосы, также идет уборка на проспекте Карла Маркса, улицах Пролетарской, Кольцевой, Гагарина, Наровчатова.

Перекрыты пять улиц - Транспортная, Речная, Гагарина, проспект Карла Маркса и Магаданское шоссе. Здесь просят не оставлять машины, чтобы не мешать работам.

Параллельно идет работа по благоустройству. Так, 15 июня цветы высадят в сквере Победы. Посадочные места готовят на набережной Магаданки и Пролетарской. На Колымской устраивают газоны. Каждый день стригут кусты и деревья от сухостоя. Устаревшие архитектурные формы убирают специалисты, вскоре они приведут в порядок и тротуары, уберут контейнерные площадки и урны.

В скверах покрасят ограждение и скамейки, выровняют живую изгородь. Там, куда не достанет техника, работают люди. Всего это 94 человека.

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