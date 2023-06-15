Пропали в пути: семья с тремя малолетними детьми застряли в водах Колымы

Семья с тремя маленькими детьми почти сутки провела посреди реки Колымы Фото: служба спасения РС(Я)

Семья с тремя детьми пяти, трех и полутора лет отправилась на моторной лодке из Среднеколымска на участок Маяк. Они отплыли от берега 10 июня в 18:00 и должны были добраться до места назначения в тот же день. Но к установленному времени они так и не появились. На связь супружеская пара также не выходила.

11 июня в 2:23 информацию о пропаже людей передали в Колымский поисково-спасательный отряд службы спасения. Группа отправилась на поиск семьи и уже утром обнаружила пропавших на нежилом участке Манжелек. Оказалось, что посреди пути у лодки сломался мотор.

Все пятеро пассажиров судна не пострадали. Спасатели эвакуировали семью на участок Маяк.

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