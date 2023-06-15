Губернатор ЕАО на ПМЭФ встретился с руководством «Газпрома» Фото: Ростислав Гольдштейн

В Санкт-Петербурге второй день проходит Петербургский международный экономический форум. Он продлится до 17 июня включительно. В нем принимает участие несколько дальневосточных регионов, в том числе Еврейская автономная область.

В первый день мероприятия губернатор ЕАО встретился с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым и генеральным директором ООО «Газпром инвест» Вячеславом Тюриным. Стороны провели переговоры.

- На встречах обсуждали корректировку генеральной схемы газоснабжения региона, а также разработку программы развития газоснабжения и газификации области, - рассказал Ростислав Гольдштейн.

Он поблагодарил руководство компании за поддержку и заинтересованность в важном для автономии проекте. Проработка всех связанных с запуском газификации в ЕАО вопросов продолжается.

Ранее на форуме Магаданская область подписала соглашение о сотрудничестве с холдингом «Швабе».

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