Прочесывают лес пятый день: мужчина ушел за папоротником и пропал в Хабаровском крае

Исчезнувшего мужчину пять дней ищут в лесу в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Солнечном районе спасатели пятый день ищут 55-летнего мужчину, который пропал в лесу 10 июня. Он отправился собирать папоротник, и с того момента его никто не видел.

- За прошедшие сутки обследовано 10 километров лесного массива. Всего же с начала поисков осмотрено и проверено уже 39 километров леса. Пока поиски результатов не принесли, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, сообщение о пропаже человека поступило в управление МЧС только на следующий день после случившегося. Тогда спасатели начали поиски, осмотрев за день 17 километров, но не заметили никаких следов мужчины. Поиск ведется ежедневно в светлое время суток. Из-за густой растительности обзор очень ограничен, а ночью разглядеть в чаще хоть что-нибудь практически невозможно.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.