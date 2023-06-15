Первые пробы зелени проверили в Хабаровске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Специалисты Россельхознадзора Хабаровска проверили первые пробы тепличной зелени из краевой столицы и Хабаровского района. В лабораторию поступили две пробы салата и одна - микрозелени.
Их проверили на содержание пестицидов, токсичных элементов, паразитов и радиологию, а также на самый актуальный показатель - нитраты.
Исследования показали: овощи соответствуют норме по всем критериям. Особенно порадовали экспертов данные по нитратам.
- Так, при нормативе не более 3500 миллиграммов на килограмм в одной пробе салата латук выявлено всего 103 миллиграмма нитратов, в другой - меньше 29,7 миллиграмма, то есть ниже предела обнаружения метода, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».
Для зеленных культур, выращенных в теплицах, это очень хорошие показатели лабораторного исследования, говорят специалисты.
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