Люди лежали среди кусков металла: появилось видео с места аварии на трассе «Уссури»

Два автомобиля на большой скорости столкнулись на трассе Фото: скриншот из видео

Страшная авария произошла 15 июня около 13:10 на трассе «Уссури». Женщина за рулем «Тойоты-Приус» отвлеклась от дороги, из-за чего машину занесло на встречку. Иномарка сначала протаранила отбойник, а потом в нее на высокой скорости въехал УАЗ.

- Авария произошла на 75-м километре трассы. Пострадали оба водителя: 48-летняя женщина и 55-летний мужчина, который управлял УАЗом. Их с травмами различной степени тяжести забрали в больницу на скорой, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.

Кадры с места аварии опубликовал телеграм-канал @dps_lazo27. Мужчина, снявший видео, ужаснулся последствиям ДТП. За кадром он предполагает, что люди погибли, но эта информация не подтвердилась. Все пострадавшие живы и находятся под наблюдением врачей.

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