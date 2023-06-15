Всего лишь хотела новый пылесос: женщина из Хабаровска потеряла все деньги на сайте с бытовой техникой

Жительница Хабаровска потеряла 100 тысяч рублей на сайте-двойнике крупной сети магазинов Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Хабаровска стала жертвой мошенников, скопировавших сайт крупного сетевого магазина. За шаблон они взяли официальный сайт компании, продающей бытовую технику и электронику.

Жительница города хотела приобрести технику для дома через интернет. Она зашла на знакомый сайт, выбрала позиции, ввела реквизиты для оплаты, а затем и пароли из смс. Но платеж не прошел, система выдала ошибку.

После неудачи женщина вновь попыталась оплатить заказ, но это опять не получилось сделать. Только спустя несколько попыток она начала замечать странности на сайте. Она заметила, что не все детали интерфейса привычны и знакомы ей. Так и выяснилось, что это был сайт-двойник. В итоге женщина осталась и без новых бытовых приборов, и без 100 тысяч рублей, которые все это время частями списывались с ее счета.

- Еще несколько лет назад подобная схема была распространена. Мошенники создавали сайты, по дизайну и графике близкие к реальным платформам. Только в поле оплаты забивали реквизиты не реальных организаций, а свои. Жителям стоит проявлять бдительности при заказах и покупках через интернет, - рассказал «КП» - Хабаровск» врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску Евгений Хохолков.

На мошенников, создавших сайт, завели уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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