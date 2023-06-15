Похищенные с дачи кочергу и казан вернули владельцу полицейские в ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Еврейской автономной области задержала 36-летнего мужчину. Его подозревают в краже вещей из дачного домика.

- В начале апреля в районный отдел полиции поступило сообщение от жителя Хабаровска о том, что из его дачного домика, расположенного в Смидовичском районе, похищены велосипед, казан чугунный, кочерга, точильный станок и другие вещи, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Оперативники нашли подозреваемого. Похищенное нашли у него дома и изъяли. Раньше в поле зрения полиции мужчина не попадал, у него нет ни уголовного, ни даже административного прошлого. Что толкнуло его на преступление, непонятно. Теперь ему придется ответить по делу о краже.

Напомним, жительница Хабаровска потеряла почти все деньги на сайте с бытовой техникой. Она попала на электронный ресурс-двойник официального магазина.

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