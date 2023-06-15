Парк в ЕАО станет частью международной территории опережающего развития Фото: Александр Петров

На Петербургском международном экономическом форуме депутат госдумы Александр Петров рассказал о законопроекте, который сейчас готовят несколько федеральных министерств. Он станет знаковым для развития экономики, в том числе фармакологии.

- Речь идет о проекте закона о четырех международных территориях опережающего развития, которые должны появиться в текущем году на Дальнем Востоке. В их число входит и индустриальный парк «Шалом» в ЕАО. Одна из площадок будет отвечать за развитие в сфере лекарственной безопасности на основе международного сотрудничества с дружественными государствами, - рассказал Александр Петров.

Резиденты международной ТОР будут иметь несколько экономических преимуществ: свободная таможенная зона и перемещение трудовых ресурсов, упрощенная сертификация товаров. В течение 20 лет он будет освобожден от уплаты налогов.

Первые переговоры с иностранцами показывают, что они заинтересованы в сотрудничестве. В июле пройдет заседание рабочей группы, на котором согласуют законопроект. Есть вероятность, что в сентябре его будут рассматривать в госдуме.

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