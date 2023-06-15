Больше 10 домов Биробиджана останутся без горячей воды на неопределенное время
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Администрация Биробиджана сообщила о начале ремонта тепловой сети. Работы будут проводить сотрудники ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс», и начнутся они 16 июня. С этого времени без горячей воды останутся 13 многоквартирных домов по адресам:
- Комсомольская, 3, 5, 7, 9, 11, 15;
- Чапаева, 8, 10;
- Пионерская, 88, 90, 92, 92а;
- Дзержинского, 9.
Работы начнутся в восемь часов утра. В администрации уточнили, что горячей воды по этим адресам не будет до тех пор, пока не закончится ремонт. Правда, дату окончания работ они не сообщили.
Напомним, в Магадане между тем перекрыли пять участков дорог. На этих улицах сотрудники администрации будут проводить уборку. Кроме того, специалисты занимаются благоустройством города. В некоторых парках и скверах уже высадили цветы, где-то пока готовят грунт под посадку красивых растений.
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