Не прошло и года: китайцы хотели привезти в Хабаровск запрещенные семена

Запрещенные семена пытались завести китайские туристы в Хабаровск Фото: Управление Россельхознадзора

Неделю назад в Хабаровске стартовала пассажирская навигация через пункт пропуска «Покровка». А специалисты уже нашли первые нарушения.

Так, китайские туристы пытались завезти в Хабаровск семена овощей. Только вот в России они запрещены, так как входят в карантинный список.

- При проведении карантинного фитосанитарного контроля на речном пункте пропуска через государственную границу в Хабаровске сотрудниками Управления Россельхознадзора пресечена попытка ввоза неразрешенной подкарантинной продукции, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Китайцы приехали из города Фуюань. Документов, подтверждающих безопасность семян, у них не было. Общий вес пакетиков, которые лежали в багаже у двоих туристов, составил 900 граммов. Среди них - огурцы, помидоры, редис, перец, арбуз, салат, клубника. Теперь их предстоит вернуть.

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