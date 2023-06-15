Михаил Дегтярев договорился на ПМЭФ 2023 о строительстве нового ГОКа в Хабаровском крае

Планируемая мощность нового ГОКа - 7-9 тонн золота. Фото: https://t.me/Degtyarev_Info

Хабаровский край начал масштабную активную работу по развитию региона и укреплению его инвестиционной привлекательности в ходе стартовавшего ХХVI Петербургского международного экономического форума.

В планах у краевой делегации во главе с губернатором - встречи с представителями крупных предприятий промышленности и партнерами из зарубежных стран, целью которых станет подписание ряда соглашений стратегической важности.

Одним из первых шагов стала рабочая встреча главы региона с генеральным директором ПАО «Полюс» Алексеем Востоковым, результатом которой стало соглашение о начале проекта по строительству горно-обогатительного комбината в районе имени Полины Осипенко.

- Уверен, что реализация проекта ГОКа на золоторудном месторождении «Чульбаткан» позитивно отразится на дальнейшем развитии экономики региона и будет способствовать укреплению экономической безопасности России на Дальнем Востоке, - заявил Михаил Дегтярев.

Мощности будущего объекта будут рассчитаны на 7-9 тонн золота ежегодно. Кроме того, новый комбинат даст региону порядка 400 рабочих мест.