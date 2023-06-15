450 миллионов рублей дополнительно получит на благоустройство Хабаровский край Фото: администрация Хабаровска

Правительство России приняло решение выделить дополнительно больше трех миллиардов рублей на благоустройство городов и сел. Около 450 миллионов рублей получит Хабаровский край. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Важно делать все необходимое, чтобы повышать качество жизни людей в этих регионах, создавая там комфортную и безопасную среду. Об этом не раз говорил Владимир Путин, – сказал Михаил Мишустин.

Конкурс проектов благоустройства для городов Дальнего Востока проводился отдельно. В итоге гранты выиграли 32 муниципалитета, четыре из них – в Хабаровском крае. Это Николаевск-на-Амуре, село Тополево, поселки Чегдомын и Заветы Ильича.

На самые крупные проекты выделят по 150 миллионов рублей. Это набережная в Николаевске-на-Амуре и сквер «Молодежный» в Чегдомыне. В общественном пространстве оборудуют несколько зон, которые понравятся жителям любого возраста: территория для прогулок вокруг пруда, летнее кафе, скейт-парк, сцена с кинотеатром и многое другое. В Заветах Ильича появится новый парк за 100 миллионов рублей, а в Тополево площадь за 50 миллионов рублей. Все это должны обновить в 2023-2024 годах.

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