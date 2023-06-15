Бизнес-леди с детьми поддерживают в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае поддерживают бизнес-проекты. В правительстве региона говорят, что активно развивается и женское предпринимательство. Для представительниц прекрасного пола с детьми даже действуют льготные займы.

Женское предпринимательство в регионе – приоритетный вид деятельности. Бизнес-леди могут взять кредит под 7,5 процента. В прошлом году девушки взяли 44 процента займов от всего числа на сумму 253,1 миллиона рулей. В этом году им выдали 26 процентов кредитов почти на 43,5 миллиона рублей.

У женщин популярна программа «Мама-предприниматель». Этот проект создали 10 лет назад. За это время в ней приняли участие семь тысяч женщин по стране. В этом году после небольшого перерыва объявили набор на новое обучение.

- В течение недели участниц учат разрабатывать и защищать проект. Лучшие поощряются грантом, в 2021 году победительница получила 100 000 рублей. Количество участников варьируется от 15 до 30 человек. Деловая активность женщин в регионе действительно возрастает. Сейчас практически нет такой деятельности, где бы не работали женщины. Они заняты не только в традиционных женских видах, но и в сугубо мужских: пассажиро- и грузоперевозках, мебельном производстве, в сфере промышленности. И что самое удивительное – среди них мамы с двумя и тремя детьми. Для наших женщин дети, семья не помеха, а наоборот – стимул к большим свершениям, - рассказала директор центра «Мой бизнес» Екатерина Чабан.

Эти слова подтверждает Надежда Цай. Она открыла свое дело полтора года назад. Женщина открыла доставку блюд японской кухни. Да, первое время было непросто, но сейчас у нее есть и точка со столиками для клиентов, и постоянные клиенты, и планы – открыть еще одну. Сейчас предприятие принимает до 40 заказов в день. Самое сложное, говорит Надежда, - выдерживать время, ведь ждать свой ужин клиенты долго не любят.

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