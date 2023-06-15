Строительство центра уличного баскетбола началось в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске 14 июня начали строительство центра уличного баскетбола с воркаут-зоной. Договор об этом подписали еще в марте. Площадка появится в парке имени Гагарина.

По задумке, территория займет больше двух тысяч квадратных метров. Ее покроют акрилом, и разместят на ней пять профессиональных стоек для игры в баскетбол, а также воркаут зону с тренажерами и трибуны для зрителей. Обустроенные корты и наличие универсальной разметки позволят играть во все форматы баскетбола: 3х3, 5х5, 1х1, 2х2, 4х4.

Все площадки будут соответствовать стандартам Международной ассоциации баскетбола. Это позволит в будущем проводить здесь соревнования различных уровней.

- Администрацией города был подобран земельный участок, а Федерация баскетбола предоставила техническую документацию и проектное решение центра уличного баскетбола, - рассказали в администрации города.

Сейчас участок готовят под строительство. Здесь снесут 60 деревьев неценных пород, уберут брусчатку и выроют котлован. Работы закончатся уже в сентябре. Также осенью высадят новые деревья взамен спиленных.

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