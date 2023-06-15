Цикл документальных фильмов о Донбассе покажут в Биробиджане Фото: правительство ЕАО

В Биробиджане пройдет встреча с Александрой Франк и Владеком Дарманом. Они – режиссер и продюсер цикла «Лики Донбасса». Это проект, посвященный людям, которые живут и работают в ДНР. Кроме того, Александра Франк создала фильм «Где проходит граница?». Мероприятие пройдет в областной филармонии 21 июня в 17:00. Посетить его можно бесплатно.

На встрече зрители не только посмотрят фильмы, но и обсудят их.

- Герои «Ликов Донбасса» – обычные люди, которые живут в многострадальных Мариуполе, Донецке, Макеевке и других городах Донецкой Республики. Их объединяет одна общая беда – ситуация, в которой они живут уже много лет. Всего в рамках проекта отснято 17 мини-фильмов. Серия длится от пяти до восьми минут и оставляет после себя неизгладимое впечатление, - рассказали в правительстве ЕАО.

Первая кинолента - «Где проходит граница?» - снята в зоне спецоперации. Действия фильма начинаются в Москве, затем продолжаются в Крыму. Развязка событий происходит на Донбассе.

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