Научились летать: новые скамейки оказались разбросаны по кустам в парке Николаевска-на-Амуре

Новые лавочки нашли в кустах в парке Хабаровского края Фото: администрация Николаевска-на-Амуре

Администрация Николаевска-на-Амуре недавно благоустроила местный парк. Здесь появились новые скамейки, уложили тротуар, озеленили территорию. Поставили и урны, о которых так просили жители города. Но все пошло не по плану.

- Урны куплены, их можно ставить, но появилось одно но: скамеек нет! Одна пропала вообще, одна не подлежит восстановлению, другие - валяются по кустам, - рассказали представители администрации города.

В мэрии недоумевают: о каких урнах может идти речь, когда скамейки так легко «улетели» по своим делам. Теперь очень сложно представить судьбу маленьких мусорных контейнеров.

Сотрудники администрации сделали простой вывод: пока жители города не научатся сохранять в порядке то, что есть, ни о каком благоустройстве речи быть не может.

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