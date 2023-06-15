Хотел проверить, за сколько вы приедете: пьяный биробиджанец пытался взломать банкоматы

Вскрыть банкоматы ночью пытался житель Биробиджана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Биробиджане осудят мужчину за попытку взломать банкоматы. Против него завели два уголовных дела – покушение на грабеж в крупном и особо крупном размерах с проникновением в хранилище. Обвинение утвердил областной прокурор.

В ночь на 10 декабря прошлого года пьяный мужчина зашел в круглосуточный зал с банкоматами, и тогда в его голову пришла нехорошая мысль: вытащить из них все содержимое. Он попытался вскрыть их руками и разделочным ножом, хотел украсть сейф, в котором лежала приличная сумма. Довести преступление до конца он не смог: сработала сигнализация.

Но собственные ошибки его ничему не научили.

- Через некоторое время мужчина таким же способом попытался взломать банкомат, расположенный в помещении круглосуточного обслуживания по другому адресу в городе, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Мужчина в преступлении признался, но заявил, что красть ничего не планировал. Мол, просто хотел посмотреть, как быстро приедут полицейские после запищавшей сигнализации.

Расследование закончено. Мужчину ждет суд.

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