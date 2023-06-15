Балконы отремонтировали пострадавшим от пожара жителям Хабаровска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Месяц назад в доме №17А по переулку Отрадному произошел пожар. Тогда сильно пострадали квартиры инвалида и ветеранов труда. Жизненная ситуация у этих семей сложилась не лучшим образом, поэтому отремонтировать поврежденные балконы сами они не смогли.

- Произошел пожар, с шестого по девятый этаж горели балконы. По поручению Сергея Анатольевича людям в данном доме помогли восстановить поврежденные лоджии, - рассказал зампред комитета администрации по управлении Индустриальным районом по ЖКХ Андрей Слесаренко.

Рабочие быстро приступили к ремонту. Сейчас лоджии хабаровчан восстановлены, и они могут выходить на них, чтобы наслаждаться свежим воздухом и видом на город.

Напомним, ранее в доме Комсомольска-на-Амуре произошел сильный пожар. Спасатели его потушили, ео без жертв не обошлось. Пострадал мужчина.

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