Что произошло в Хабаровске в ночь на 16 июня

Хоккеист Дмитрий Тарасов умер в Хабаровске Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Воспитанник «Амура» Дмитрий Тарасов скончался в Хабаровске в возрасте 44 лет. Печальной новостью о смерти форварда 14 июня поделились представители хоккейного клуба. Ранее Дмитрий Тарасов возглавлял команду и играл в роли нападающего.

Хабаровский живодер, который жестоко расправился с дворовым псом Рыжим, пропустил судебное заседание. Оправдываясь, мужчина сказал, что просто забыл о слушании. Но волонтеры и жители намерены добиться справедливого наказания для убийцы Рыжего.

Хабаровчанка дважды попала под колеса на одном пешеходном переходе. Сначала ей переехал ноги один водитель, а следом женщину сбила другая машина. Удар был такой силы, что ее подбросило в воздух.

Мужчина четыре раза ударил ножом соседа своей бывшей жены. Он пьяным приехал к женщине домой, но та заперлась в квартире и не впустила внутрь экс-супруга. Тогда разъяренный муж начал тарабанить в дверь, пока на шум не вышел сосед. Жилец дома сделал замечание дебоширу, за что получил несколько ножевых.

Отловленная тигрица-сабакоедкая вернулась в естественную среду обитания. Четыре месяца она была на реабилитации. Ветеринары ампутировали ей отмороженный кончик хвоста. Также кошка лишилась когтевых фаланг на трех пальцах на одной из передних лап. Специалисты следили за состоянием хищницы, пока она полностью не поправилась.

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