Краевой избирком впервые проведет выборы мэра в Хабаровске
Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края
Хабаровский край станет первым регионом в России, где полномочия по проведению выборов в мэры города будут возложены на региональную избирательную комиссию. Центризбирком (ЦИК) согласовал передачу обязанностей по подготовке и проведению голосования. Постановление принято 14 июня на заседании ЦИК России.
- Выборы главы Хабаровска пройдут уже 10 сентября. Это единственная в 2023 году кампания в России по выборам мэра административного центра субъекта, - рассказали в избиркоме Хабаровского края.
В голосовании смогут принять участие около 430 тысяч избирателей. К проведению выборов также привлекут пять территориальных и 224 участковых комиссии.
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