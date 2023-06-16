Пробки образовались в центре Хабаровска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 июня в Хабаровске затруднен проезд по Карла Маркса и Пушкина. Причиной стали два ДТП, которые произошли в пятницу утром. Аварии не серьезные, но стоящие посреди дорог автомобили мешают движению других машин.

Первое ДТП случилось возле городских прудов. Две иномарки притерлись на повороте на улицу Пушкина. Водители оставили машины на проезжей части, перекрыв одну полосу.

Вторая авария произошла на одном из перекрестков по Карла Маркса. Легковушка въехала в остановившийся перед поворотом внедорожник крайней левой полосе. Теперь водителям, которые хотят свернуть налево, придется «изворачиваться», чтобы проехать по запланированному маршруту.

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