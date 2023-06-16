Делегация Хабаровского края работает на ПМЭФ-2023 Фото: Андрей Терехин

14-17 июня делегация Хабаровского края под руководством Михаила Дегтярева участвует в мероприятиях ХХVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В 2023 году регион впервые презентует достижения и инвестпотенциал на площадке собственного павильона.

Во время форума Михаил Дегтярев проведет серию деловых встреч с представителями крупнейших компаний и предприятий, зарубежных стран-партнеров России. Планируется подписание стратегически важных соглашений о сотрудничестве. Уже состоялась встреча с гендиректором российской золотодобывающей компанией ПАО «Полюс» Алексеем Востоковым. На повестке – перспективы сотрудничества и планы по развитию компании в Хабаровском крае.

Еще одна тема, озвученная на встрече, – развитие социально-экономического сотрудничества правительства региона и золотодобывающей компании. Губернатор подчеркнул, что такое партнерство пойдет на пользу всему краю.

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