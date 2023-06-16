12 дорог отремонтировали в Комсомольске Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Городе юности продолжаются работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2023 году подрядчики уже привели в порядок 12 улиц. Четыре из них еще предстоит проверить приемочной комиссии. Это 5-я Речная улица, Моховая, подъездная дорога к поселку Берлин и дорога от Северного шоссе до моста через реку Силинка. Ранее были сданы улицы Южная, Степная, Пугачева, Рабочая, Баррикадная, Радищева, переулок Конный и первый этап Хумминского шоссе.

Ремонт закончен еще на десяти улицах: Сортировочная, Станционная, Пограничная, Механическая, Металлургов, Молодежная, Лесозаводская, Амурская, Крылова и проспект Московский от Орехова до Лазо. Работы продолжаются на Павловского, Орловской, Вокзальной, Хабаровской, Розы Люксембург, переулках Дворцовом и Щеглова, проспектах Мира, Ленина и Московском.

Всего в этом году по нацпроекту «БКД» в Комсомольске отремонтируют 41 дорогу общей протяженностью больше 34 километров.

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