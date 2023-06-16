Движение автобусов остановят в Хабаровске 17 июня Фото: Администрация Хабаровска

Движение автобусов в Хабаровске 17 июня могут приостановить из-за спортивно-патриотического забега, который пройдет в субботу с 11:00 до 12:30. Участники пробегут от мемориального комплекса «Черный тюльпан» по набережной, Уссурийскому бульвару, улице Тургенева до мемориального комплекса воинам, погибшим в локальных войнах на площади Славы. Из-за перекрытия дорог в городе будет затруднено движение транспорта.

- Возможна приостановка движения общественного транспорта по улице Тургенева. Движение других машин будет регулироваться сотрудниками ДПС, - рассказали в администрации Хабаровска.

Узнать расписание, график и изменения в схемах движения автобусов можно у диспетчера «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45-00-56. Хабаровчан просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

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